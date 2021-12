Berenberg verhoogt koersdoel ASR

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft woensdag het koersdoel voor ASR verhoogd van 44,40 naar 47,80 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek woensdag uit een rapport van analist Michael Huttner.

De koersdoelverhoging is een reactie op de doelstellingen die ASR dinsdag voor de komende jaren presenteerde. Die vielen volgens Huttner mee, met uitzondering van het rendement op het eigen vermogen, dat onveranderd bleef. "Maar wellicht is dit omdat ASR wil groeien door overnames", denkt de analist, die dat als positief beschouwt.

Over het dividendbeleid is Huttner goed te spreken. Het dividend van 2,40 euro per aandeel over 2021 is 5 cent meer dan hij had verwacht. Ook wil ASR het dividend in de komende jaren laten stijgen. Huttner schat de dividendverhoging in op 4 tot 6 procent per jaar. Tot slot verhoogde ASR de inkoop van eigen aandelen van 75 naar 100 miljoen euro per jaar. Dat kan ook, vindt Berenberg, omdat de Solvency met 197 procent ruim boven de doelstelling van 140 tot 160 procent ligt.

Huttner ziet weinig risico's bij ASR. De balans is sterk en de verzekeraar is alleen actief in Nederland. Ook is het aandeel aantrekkelijk geprijsd, en daarom dus koopwaardig.

ASR sloot dinsdag op 39,25 euro.