Arbeidskosten VS nog sterker gestegen

quote: gerbenbakker schreef op 7 december 2021 14:45:

Wow. -5.2% productiviteit en 9.6% looninflatie... Wat gaan de winsten doen? Kelderen.

Wow. -5.2% productiviteit en 9.6% looninflatie... Wat gaan de winsten doen? Kelderen.

Als de bedrijven dit niet kunnen compenseren met kostenbesparingen en verhoging van de prijzen wel ja.Dit zijn de second round effects die de centrale banken niet willen zien en al kwartalen niet zien aankomen waardoor ze met hun kop in het zand hopeloos achter lopen met reageren, ze staan zelfs nog steeds te steunen met opkopen en ultra lage rentes....En wat daar gebeurt kun je niet los zien van hier want er moet worden gereageert, dat maakt de dollar sterker, euro zwakker, leuk voor groei maar wel met een hele berg geimporteerde inflatie van alles wat in dollars noteert naast de inflatie die er toch al is.3 2 1 en daar zal Christine wel weer komen met haar tegenwoordig bijna dagelijkse verhaaltje dat het vooral allemaal tijdelijk is en nadat ze voorspelde dat het eind 2021 daarna begin 2022 daarna in de loop van 2022 naar eind 2022 naar nu begin 2023 de inflatie wel weer zal dalen dan hoeven ze dus niks te doen en slikken de mensen een mooie korting van inflatie + negatieve rente + vermogensbelasting (mits van toepassing in het betreffende land want dat verschilt ook) van pakweg 5 + 0.5 + 1.5 is 7%.Heerlijk die niet geindexeerde pensioenen omdat de rente zo laag is ....En dan gaan tegen deze hogere kosten voor bedrijven en lagere productiviteit de koersen gewoon verder omhoog want de opkoopprogrammas staan nog steeds zeer riant aan over bijna de hele wereld en dat moet toch weer ergens in... M3 door het dak en natuurlijk geeft dat inflatie want de rijken kopen alles op...Wanbeleid van de ECB.