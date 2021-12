Evergrande krijgt hulp Chinese overheid - media

Ik moest het bericht 2x lezen, eigenlijk staat er alleen dat China een werkgroep stuurt. Andere berichten zeggen dat de provincie Guangdong een werkgroep stuurt die de risico’s binnen Evergrande reviewed. Nogmaals wordt gezegd dat er geen besmettingsgevaar is….‘The risk resolution arrangements are conducive to comprehensively reviewing Evergrande's debt scale and defusing risks, lowering uncertainties facing upstream and downstream firms and related real-estate companies, protecting the legitimate rights and interests of all parties and maintaining social stability, analysts said.’