Enig herstel op cryptomarkten

Het is treurig dat je je brood met windhandel moet verdienen.



En dat je daarvoor ook nog tegen beter weten in kletskoek moet verkopen.



Net als de goeroes van de technische analyse.



Koersen van individuele bedrijven of waardepapieren zijn niet te voorspellen.



Er zit niets anders op dan spreiden over zoveel mogelijk assetklassen, geduld betrachten en zo min mogelijk handelen. Maar dat is natuurlijk slecht voor de handel. Dus een handelaar zal dit nooit adviseren.



Maar crypto's maken geen deel uit van een echte gespreide beleggingsportefeuille.



Het is weggegooid geld. Vroeg of laat zal dat blijken. Dat start de zoektocht naar de schuldigen waar de schade bij geclaimd kan worden. Leuk voor de juristen die daar dan weer een leuke boterham mee kunnen verdienen.



Het blijven spannende tijden.



Mijn motto is en blijft als verwoord in de bijlage.