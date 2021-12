Wall Street speelt winsten volledig weg

Één geconstateerde besmetting VS en koersen kelderen. Wat een paniek! Krijgen ze daar het nieuws niet goed door b.v. van de WHO:

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat er geen volledig nieuw vaccin ontwikkeld hoeft te worden tegen de omikronvariant van het coronavirus.De bestaande vaccins kunnen als dat nodig is een beetje worden aangepast.

Op een persconferentie gaf de WHO aan dat het te vroeg is om iets te zeggen over de ernst van de symptomen bij besmetting met omikron.De organisatie hoopt daar snel meer duidelijkheid over te geven.

Volgens de WHO hebben de meeste mensen die worden besmet met omikron milde klachten.Er zijn tot nu toe nog geen ernstig zieken geweest.

Dus ik denk deze variant flink laten rondrazen, dan zijn we er vanaf....tot de nieuwe variant? I.i.g. een rustiger beeld in de ziekenhuizen en minder oversterfte i.v.m. uitgestelde zorg!