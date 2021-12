Degroof Petercam verlaagt koersdoel Flow Traders

Ik weet niet of deze analist serieus deze voorspelling van de winst per aandeel heeft gedaan. Maar als hij dat heeft gedaan dan maakt hij zichzelf volkomen belachelijk. De winst per aandeel van Flow Traders is onmogelijk te voorspellen. Deze WPA is voor 100% afhankelijk van de volatiliteit op de beurzen.



Dat zie je ook aan de WPA's in het verleden:



2015 EPS € 2,76

2016 EPS € 1,98

2017 EPS € 0,85

2018 EPS € 3,46

2019 EPS € 1,15

2020 EPS € 10,26