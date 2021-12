Europese beurzen openen naar verwachting beduidend hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, volgend op het verlies een dag eerder.

IG voorziet een openingswinst van 92 punten voor de Duitse DAX, een plus van 49 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 46 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager, door terugkerende zorgen over het omikron-virus, een nieuwe variant van het coronavirus, dat de wereldeconomie een nieuw tik dreigt te geven omdat de huidige vaccins er mogelijk minder goed tegen werken.

CEO Stéphane Bancel van Moderna zei tegen de Financial Times dat de bestaande vaccins vermoedelijk minder effectief zijn tegen de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus en dat het maanden kan duren voordat er op grote schaal nieuwe vaccins zijn.

"Iedereen vraagt zich af wat het effect van deze variant op de wereldeconomie zal zijn, nu de beperkende maatregelen al worden opgevoerd voor de vierde golf en de grenzen steeds sneller sluiten", aldus hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque.

Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve Jerome waarschuwde de Amerikaanse Senaat dat de nieuwe Omikron-variant de verstoringen in de aanvoerketen kunnen verergeren. Powell zei ook dat het mogelijk nodig is om sneller te taperen, maar dat een besluit daarover afhangt van inkomende economische data over de inflatie en arbeidsmarkt in de VS. Voor beleggers waren de opmerkingen genoeg om naast virusvrees ook last te krijgen van rentevrees.

Economisch nieuws was er over de inflatie van de consumentenprijzen in de eurozone, die in november naar 4,9 procent opliep, van 4,1 procent in oktober. Economen rekenden op 4,5 procent. Hogere energieprijzen zijn de grote boosdoener. In Frankrijk bleef de inflatie beperkt tot 2,6 procent. Dit land wekt veel nucleaire energie op.

De Duitse werkloosheid daalde in november van 5,4 naar 5,3 procent.



Bedrijfsnieuws



In de EuroStoxx 50 sloten vrijwel alle aandelen lager en veruit de meeste aandelen verloren meer dan 3 procent, tot wel 12 procent voor sommige.

Vliegtuigbouwer Airbus was de grootste verliezer, met 11 procent koersverlies, samen met Safran dat bijna 3 procent verloor.

De Spaanse banken Santander en BBVA moesten het ook ontgelden en sloten 9 procent lager. Ook de Spaanse kledingreus Inditex was een gebeten hond met 9 procent koersverlies.

Technologiereuzen Adyen en ASML - beide in Amsterdam genoteerd - hielden de verliezen nog beperkt tot minder dan een half procent.

In Brussel was AB InBev de sigaar. De bierbrouwer verloor 9 procent in waarde.

Ook de grondstoffensector moest het ontgelden. Aperam daalde ruim 5 procent en Solvay bijna 6 procent.

Vastgoedreus Unibail-Rodamco-Westfield ging ook diep in het rood en sloot 12 procent lager, terwijl autofabrikanten Stellantis en Renault 10 en 11 procent inleverden in Parijs.

EasyJet leed het afgelopen gebroken boekjaar minder verlies, maar voelde de coronacrisis nog wel. Het aandeel verloor 1,7 procent. Sowieso hadden luchtvaartmaatschappijen het dinsdag lastig, nu het luchtruim weer dreigt te sluiten door de nieuwe virusvariant. Het aandeel International Airlines Group verloor 2,6 procent, Lufthansa daalde 2,5 procent en het aandeel Air France-KLM, dat nog een adviesverlaging kreeg van HSBC, sloot bijna 3 procent lager.

Het aandeel Schneider Electric, genoteerd in Parijs, won 3 procent na goed ontvangen nieuwe doelstellingen voor de middellange termijn.

Euro STOXX 50 4.063,06 (-1,13%)

STOXX Europe 600 462,96 (-0,92%)

DAX 15.100,13 (-1,18%)

CAC 40 6.721,16 (-0,81%)

FTSE 100 7.059,45 (-0,71%)

SMI 12.159,69 (-0,50%)

AEX 777,39 (-1,22%)

BEL 20 4.113,40 (-0,63%)

FTSE MIB 25.814,34 (-0,87%)

IBEX 35 8.305,10 (-1,78%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag flink in het groen.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag fors lager, nadat voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve de markt schrik aanjoeg door te waarschuwen dat de omicronvariant van het coronavirus reden kan zijn om de stimulering sneller af te bouwen.

"De recente stijging van het aantal coronabesmettingen en de opkomst van de Omikron-variant zorgen voor neerwaartse risico's voor de werkgelegenheid, de economie en leiden tot meer onzekerheid ten aanzien van de inflatie", aldus Powell. "Toenemende zorgen over het virus kunnen ertoe leiden dat werknemers minder geneigd zijn om naar het werk te gaan, hetgeen het herstel van de arbeidsmarkt zal vertragen en de verstoringen in de aanvoerketen zal verergeren." Powell zei ook dat het woordje "voorbijgaand" bij de inflatie echt niet meer zou moeten worden gebruikt.

"Tussen de regels lezend, lijkt het erop dat Powell zich dramatisch meer zorgen is gaan maken over het risico van aanhoudend hoge inflatie, en daarom de obligatie-opkopen van de Fed sneller wil beëindigen", zei Matt Weller van Forex.com. De uitspraken hebben een storm door de grote markten gejaagd. "Amerikaanse indices, vrezend voor een versnelde stop van de trein van het gemakkelijke geld, testen de laagste niveaus van de maand."

De handel zag er eerder dinsdag zelfs paniekachtig uit, met een zeer grote meerderheid van de aandelen in het rood. Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zitten beleggers momenteel in een achtbaan. "De grootste zorg onder beleggers en handelaren is of de huidige vaccins effectief zijn en hoe gevaarlijk de nieuwe variant is", aldus Aslam.

Maandag herstelden de beurzen nog deels van de klap van vrijdag, nadat de Amerikaanse president Joe Biden zei er geen reden tot paniek is met betrekking tot de omikron-variant en dat hij geen nieuwe lockdowns voorziet.

Topman Stéphane Bancel van vaccinmaker Moderna waarschuwde echter dat bestaande vaccins wellicht niet voldoende beschermen tegen omikron. "Er was maar één opmerking van de topman van Moderna voor nodig om de markten te laten ontsporen. De markten haten onzekerheid en dat is precies wat we nu hebben", aldus Russ Mould van AJ Bell.

Op economisch vlak bleek de index voor het Amerikaanse consumentenvertrouwen in november te zijn gedaald van 111,6 naar 109,5, meldde Conference Board. De inkoopmanagersindex van Chicago over november liet een sterker dan verwachte vertraging zien in november en de Amerikaanse huizenprijzen stegen in september minder hard, maar nog altijd met 18 procent op jaarbasis in de tien grootste stedelijke regio's.

Bedrijfsnieuws

Moderna verloor 4,4 procent, na de uitspraken van de CEO. Het bedrijf liet dit weekend nog weten dat het binnen anderhalve maand een vaccin tegen omikron zou kunnen ontwikkelen. Het aandeel steeg maandag dan ook 12 procent. Regeneron waarschuwde dinsdag ook dat zijn antlichamenbehandeling mogelijk minder effectief is tegen omikron. Het aandeel verloor 1,7 procent.

Concurrerende vaccinfabrikant Pfizer, die maandag nog 3 procent daalde, sloot dinsdag juist 2,5 procent hoger.

Ook Apple was een opvallende winnaar. de iPhone-fabrikant werd dik 3 procent meer waard.



Facebook, inmiddels bekend als Meta Platforms, moet zijn social mediabedrijf Giphy weer verkopen, omdat de overname uit 2020 de concurrentie in het Verenigd Koninkrijk schaadt. Dit heeft de Britse Competition and Markets Authority vastgesteld. Ook stapt bestuurder David Marcus op bij Meta Platforms. De voormalige Paypal-manager leidde Facebook Messenger en ging toen de inzet op blockchain-technologie bij het socialemediabedrijf leiden. Het grote project met de cryptomunt Libra werd bedolven onder kritiek, van toezichthouders en overheden, omdat het witwassen zou vergemakkelijken en een aanval zou zijn op nationale munten. Marcus zette het project toch door maar vertrekt nu.

Het aandeel Meta verloor 4 procent.

AT&T en andere telecombedrijven verloren terrein nadat AT&T aankondigde meer dan zijn marktaandeel te willen nemen door te groeien in de markt voor mobiele telefonie. Dit voedde vrees bij beleggers dat de overnameplannen van het telecombedrijf ten koste kunnen gaan van de winstgevendheid. "AT&T begrijpt blijkbaar niet, dat het niet mogelijk is om duurzaam marktaandeel te winnen en tegelijk de premie in de omzet per gebruiker vasthouden, of het kan ze niets schelen", stelde analist Peter Supino van Bernstein botweg. Het aandeel sloot 4,4 procent lager. Verizon verloor 3 procent en T-Mobile US 4 procent.

Dinsdag nabeurs openden Hewlett Packard en GlobalFoundries de boeken. Hewlett Packard daalde nabeurs ondanks een miljardenwinst op een claim tegen Oracle. GlobalFoundries steeg nabeurs 1 procent nadat het eerste beursgenoteerde kwartaalrapport geen tegenvallers liet zien.



S&P 500 index 4.567,00 (-1,90%)

Dow Jones index 34.483,72 (-1,86%)

Nasdaq Composite 15.537,69 (-1,55%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag over de brede linie hoger. De Japanse industrie liet een groeiversnelling zien, maar de Chinese industrie toonde een heel kleine krimp.

Nikkei 225 28.011,06 (+0,7%)

Shanghai Composite 3.566,70 (+0,1%)

Hang Seng 23.726,83 (+1,1%)



VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1333. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1341 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1268 op de borden.

USD/JPY Yen 113,44

EUR/USD Euro 1,1333

EUR/JPY Yen 128,56

MACRO-AGENDA:

