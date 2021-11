Olieprijs keldert verder

Valt op als de olieprijs stijgt dat benzinepompen binnen 1 werkdag deze stijging doorvoeren in de benzineprijzen. De olieprijs is vanaf donderdag circa 33 procent gedaald van 84 naar ca 65 dollar en tot op heden is de euro 95 niet gedaald aan de pomp. Kan iemand dit toelichten als het stijgt dan zijn de oliemaatschappijen en benzinepompen binnen 24 uur worden de benzineprijzen aangepast en betalen we gemiddeld boven de 2 euro per liter...dit is toch schandalig dat benzinepompen de verlaging niet doorvoeren...