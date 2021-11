Dreigende paniek op Wall Street betijt

Aslam van AvaTrade zitten beleggers momenteel in een achtbaan. "De grootste zorg onder beleggers en handelaren is of de huidige vaccins effectief zijn en hoe gevaarlijk de nieuwe variant is", aldus Aslam.



De Duitse viroloog Christian Droste gaat er vanuit dat de vaccins goed beschermen tegen B.1.1.529. De bescherming van de vaccins tegen ernstige infecties is bijzonder robuust tegen virusveranderingen, zegt hij tegen de Duitse zender ZDF.



Friedemann Weber, hoofd van het Instituut voor Virologie aan de Justus Liebig Universiteit in Giessen, Maar ook hij denkt dat de vaccins blijven beschermen tegen ernstige covid. “Bovendien konden de mRNA-vaccins snel worden aangepast. Juist daarom heeft BioNtech al de eerste onderzoeken gestart.”



Maakt omikron je zieker?



Als omikron inderdaad veel besmettelijker is, zal dat niet zo erg zijn als mensen er, gevaccineerd of niet, nauwelijks ziek van worden. Op dit moment is er geen aanleiding te denken dat omikron zieker maakt, of juist mildere klachten geeft. Slechts een paar gevallen zijn onderzocht, en van die personen had niemand ernstige klachten.