Berenberg zet Avantium op kooplijst

quote: MOEdig Voorwaarts schreef op 30 november 2021 09:47:

"Wel waarschuwt Patel dat om dit alles te kunnen verwezenlijken, er een nieuwe FDCA fabriek moet worden gebouwd, waarvoor de financiering nog altijd niet rond is."



Ik vermoed dat Berenberg daar wel een handje bij wil helpen ;-)

Dat is nu net het probleem van Avantium. Geld, cashburn en al jaren zie je vanaf de eerste emissie mooie plannen, maar geen fabriek. Maar goed dat bv. een APG in bepaalde sectoren niet meer belegt en hier als het ware blijkbaar groen verantwoord wil/moet beleggen. Had dat niet gespeeld, was de koers nog veel lager geweest. Ik sta werkelijk verbaasd dat er nu WEER een koop aanbeveling komt van een analist. Alhoewel, ALS er snel veel geld komt voor die bouw fabriek, kan het natuurlijk alsnog. Maar eerst zien dan geloven. Of ze moeten een goed werkende kristallen bol hebben, of voorwetenschap ;-)