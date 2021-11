Europese beurzen herstellen van de schrik

"Het is op dit moment nog veel te vroeg om conclusies te trekken over de impact van de nieuwe coronavariant. We hebben al eerder te maken gehad met nieuwe virusvarianten en vaak is de economische schade uiteindelijk beperkt gebleken. Het is dan ook erg voorbarig om in paniek te raken. Overdreven koersreacties bieden wellicht mooie koopkansen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.



Ondertussen sluit Japan de grens en denkt Australië er ook over na. De paniek is er al...