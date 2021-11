Hersteldag voor AEX: Unibail en ASML aan kop

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend hoger, waarmee een deel van de verliezen op vrijdag werden ingehaald. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,8 procent op 787,39 punten.

Op vrijdag werden de markten nog in de greep gehouden door een nieuwe variant van het coronavirus. Op weekbasis verloor de AEX bijna 5 procent.

"Het lijkt erop dat deze variant misschien niet zo verschrikkelijk is als de markt vrijdag vreesde, maar het leidt er wel toe dat beleggers voorzichtiger zijn geworden", zei analist John Vail van Nikko Asset Management.

"De vraag met betrekking tot de koersval op vrijdag en de forse daling van de olieprijzen, is niet zozeer of de terugval terecht was, maar of dit een teken is dat het marktsentiment verandert aangaande de economische verwachtingen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"Na de forse verkoopgolf op vrijdag lijkt het erop dat we een wilde rit tegemoet gaan deze week, nu we richting het einde van het jaar gaan."

Hewson merkte op dat de Europese beurzen weliswaar hoger openden, maar dat de Aziatische beurzen juist een stap terug deden. "Beleggers proberen in te schatten wat er gaat komen."

"We hebben altijd al geweten dat nieuwe varianten een probleem zouden kunnen worden, maar in de afgelopen twaalf maanden zijn er veel berichten geweest over de gevaren van nieuwe varianten, maar deze berichten wisten de markt niet zo te choqueren als afgelopen vrijdag", zo stelde Hewson. "Het is niet duidelijk of deze Omicron-variant dodelijker is dan de huidige Delta-variant, die in Europa nog steeds voor genoeg problemen zorgt."

De eerste berichten in Zuid-Afrika laten volgens Hewson zien dat ondanks vele besmettingen er nog geen berichten zijn over ziekenhuisopnames of doden als gevolg van de nieuwe variant. "Daarom was de marktreactie op vrijdag zo opvallend. "Er is nog veel onzekerheid over de behandeling van de Omicron-variant, de besmettelijkheid ervan en de efficiëntie van vaccins, maar dat betekent niet dat de variant dodelijker is. De symptomen zijn ongebruikelijk, maar mild. Dit verklaart mogelijk het herstel in Europa vanochtend."

Bovendien is er volgens Hewson een mogelijkheid dat de beurzen fors omlaag gingen door de beperkte liquiditeit naast automatische stop losses die de verliezen erger maakten.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1284. De olieprijzen herstelden wat van de verliezen op vrijdag met een plus van 4,7 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen Unibail-Rodamco-Westfield en ASML aan kop met winsten van 2,5 tot 3,2 procent. Philips daalde juist 2,5 procent.

In de Midkap won Fugro meer dan 3,9 procent. Basic-Fit steeg met 2,1 procent. Vrijdag was dit nog één van de grootste dalers. Flitshandelaar Flow Traders, een winnaar op vrijdag, gaf juist 0,3 procent prijs en PostNL 2,6 procent.

In de AScX won bouwer Accsys 2,1 procent en Accell 2,2 procent. Pharming daalde 1,4 procent.

Het lokaal genoteerde Eease2Pay won zelfs 9 procent. Het betaalbedrijf neemt het Rotterdamse transactieplatform voor oplaadpalen Involtum over voor 10,7 miljoen nieuwe aandelen.