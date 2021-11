Europese beurzen tonen naar verwachting herstel

quote: Hangyodon schreef op 29 november 2021 07:24:

Hoger opening weet u zeker? Hele beurs in Azie is veel lager gesloten

Ga er maar vanuit dat het donkergroen wordt vandaag. De TA 35 van Isreal herstelde gisteren naar het slot al flink. Omicron is een storm in een glas water; meer infectie, maar minder dodelijk. Het eigenlijke probleem van afgelopen vrijdag is het hoge nivo van de klinische opsporingsdiensten in ZA. NB veel Cryptos momenteel dik in het groen.