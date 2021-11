Europese beurzen tonen naar verwachting herstel

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, na de afstraffing van afgelopen vrijdag. Wel noteren de Aziatische markten vanochtend in het rood.

IG voorziet een openingswinst van 119 punten voor de Duitse DAX, een plus van 64 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 72 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag fors lager gesloten. De mondiale beurzen werden overvallen door de nieuwe coronavariant die is ontdekt in Zuid-Afrika, de B.1.1.529 variant.

"We nemen het nieuws van een nieuwe, zeer gemuteerde covid variant zeer serieus", zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen vrijdag.

De Europese Unie moet snel, besluitvaardig en als één front handelen, benadrukte de Commissievoorzitter. Daarom wordt inreizen vanuit Zuid-Afrika en een aantal andere landen in het zuiden van Afrika vanaf vrijdag aan banden gelegd, in de hoop verspreiding tegen te gaan. Toch zou de nieuwe variant al zijn opgedoken in onder meer België en Israël.

"Het is op dit moment nog veel te vroeg om conclusies te trekken over de impact van de nieuwe coronavariant. We hebben al eerder te maken gehad met nieuwe virusvarianten en vaak is de economische schade uiteindelijk beperkt gebleken. Het is dan ook erg voorbarig om in paniek te raken. Overdreven koersreacties bieden wellicht mooie koopkansen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Bedrijfsnieuws

Veel sectoren stonden vrijdag onder druk. Energiebedrijven en financials leverden in, net als de reis- en luchtvaartsector. Zo daalde Air France-KLM bijna 10 procent, Lufthansa zo'n 13 procent en easyJet ruim 11 procent.

Maaltijdbezorgers profiteerden juist, omdat horecabeperkingen ertoe leiden dat mensen weer meer eten thuis bestellen. Deliveroo steeg licht en Delivery Hero won bijna 3 procent.

In Frankfurt deden ook bezorger van maaltijdboxen HelloFresh en online kledingretailer Zalando goede zaken, met plussen van rond de 5 procent. In Parijs was Eurofins Scientific de uitzondering in een verder overwegend rode CAC 40. Het bedrijf, dat een wereldwijd netwerk van laboratoria omvat, won bijna 8 procent.

In Londen was online supermarkt Ocado de grootste stijger, met een plus van zo'n 4,5 procent. Moederbedrijf van British Airways, IAG, leverde zo'n 15 procent in.

Euro STOXX 50 4.089,59 (-4,7%)

STOXX Europe 600 464,05 (-3,7%)

DAX 15.257,04 (-4,2%)

CAC 40 6.739,73 (-4,8%)

FTSE 100 7.044,03 (-3,6%)

SMI 12.199,21 (-2,0%)

AEX 781,63 (-3,2%)

BEL 20 4.126,73 (-2,6%)

FTSE MIB 25.852,99 (-4,6%)

IBEX 35 8.402,70 (-5,0%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag fors lager gesloten als gevolg van de nieuwe coronavariant. Volgens vermogensbeheerder Jessica Bemer van Easterly Investment Partners volgden beleggers de spelregels die al vroeg in de pandemie duidelijk werden; verkoop reisaandelen en koop die uit de farmasector.

"Dit is een markt die inmiddels bedreven is in hoe het op Covid moet reageren", aldus Bemer.

"Tot zover een rustige na-Thanksgiving handel", zei analist Michael Hewson van CMC Markets, die erop wees dat de volumes lager waren, wat ook grotere bewegingen en meer volatiliteit veroorzaakte.

Wall Street hield de deuren donderdag nog gesloten vanwege de nationale feestdag. Veel handelaren kozen daarom voor een lang weekend.

De Amerikaanse tienjaarsrente, die eerder deze week nog piekte op 1,68 procent na hoge inflatiecijfers in de VS, daalde vrijdag tot 1,50 procent. Beleggers zochten vooral de veilige beleggingen als staatsobligaties. Cryptovaluta leverden in: bitcoin en ethereum verloren 8 tot 10 procent van hun waarde.

Verder zwakten ook de marktverwachtingen voor het verhogen van de rente door de Federal Reserve af door de coronazorgen. Eerder deze week was de kans dat de rente voor het eerst in mei 2022 zou worden verhoogd ruim 50 procent. Inmiddels is dat weer gedaald tot rond de onder de 40 procent.

WTI-olie daalde liefst 12 procent, tot 68,60 per vat. De nieuwe coronavariant heeft mogelijk invloed op de vraag naar olie. Eind volgende week is een maandelijkse bijeenkomst van OPEC+ waar men praat over de huidige situatie op de oliemarkt en de bestaande productieafspraken.

Bedrijfsnieuws

Aandelen in de reis-, entertainment en luchtvaartsector stonden vrijdag onder druk. Delta Air Lines, American Airlines en United Airlines daalden 8 tot 10 procent.

Uitbaters van cruiseschepen Carnival en Royal Caribbean eindigden zo'n 11 tot 13 procent in het rood. Entertainmentconcern Disney verloor 2 procent.

Makers van coronavaccins gingen juist hoger. Pfizer, BioNTech en Moderna stegen 6 tot zelfs 21 procent. Pfizer en BioNTech kregen donderdag een positieve aanbeveling van het Europees Geneesmiddelenbureau om hun vaccin toe te dienen bij kinderen van 5 tot 11 jaar.

Merck, dat net als Pfizer een coronapil ontwikkelt, daalde bijna 4 procent, mogelijk omdat eerder genoemde farmabedrijven de voorkeur krijgen.

Maaltijdbezorger DoorDash profiteerde van mogelijke nieuwe coronamaatregelen en steeg ruim een procent. Zoom Video Communications, dat tijdens lockdowns wordt gebruikt voor thuiswerken, won bijna 6 procent.

Peloton, fabrikant van fitnessapparaten die ook thuis kunnen worden gebruikt, sloot ruim 5,5 procent hoger, terwijl fitnessketen Planet Fitness juist zo'n 6,5 procent verloor.

S&P 500 index 4.594,62 (-2,3%)

Dow Jones index 34.899,34 (-2,5%)

Nasdaq Composite 15.491,66 (-2,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag in het rood.

Nikkei 225 28.246,34 (-1,8%)

Shanghai Composite 3.548,67 (-0,4%)

Hang Seng 23.807,45 (-1,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1278. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,1302.

USD/JPY Yen 113,26

EUR/USD Euro 1,1278

EUR/JPY Yen 127,76

MACRO-AGENDA:

- Geen agendapunten

BEDRIJFSNIEUWS:

06:30 Ondernemersvertrouwen - November (NL)

11:00 Consumentenvertrouwen - November def. (eur)

11:30 Inflatie - November (Bel)

14:00 Inflatie - November (Dld)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Oktober (VS)