Lagarde: inflatie blijft onzekere factor

quote: taurus86 schreef op 19 november 2021 12:23:

Hoe zouden we reageren als ze een renteverhoging per 1 maart a.s. van 3 procentpunten zou aankondigen? Ferm en stoer beleid? Of, ze is en blijft een financieel 'kneusje'.

De euro is met 3 - 4% gedaald t.o.v. de dollar; hoor ik haar niet over. Dat verbaast míj nu.



Hoe zouden we reageren als ze een renteverhoging per 1 maart a.s. van 3 procentpunten zou aankondigen? Ferm en stoer beleid? Of, ze is en blijft een financieel 'kneusje'.De euro is met 3 - 4% gedaald t.o.v. de dollar; hoor ik haar niet over. Dat verbaastnu.

3 procent punt in 1 keer dan heb je als ecb echt wat fout gedaan en dan absoluut kneus.Maar een rente verhoging is niet eens aan de orde als instrument om snel in te zetten want ze staan zelfs nog op te kopen....En een rente verhoging van in de min naar minder in de min is inderdaad een rente verhoging maar zal de normale burger nauwelijks bereiken, alleen de financiële markten zullen hun leverage gebruik moeten bijstellen.Het zou al raar zijn als je ineens besluit om de rente te verhogen terwijl je nog aan het opkopen bent....En hoe raar is het dat je staat op te kopen EN de rente is negatief terwijl de normale mens aka de massa wel degelijk last heeft van een veel te hoge inflatie want de koopkracht holt achteruit.Op deze manier verplaats je in een nog hoger tempo het geld van de massa naar de happy few met alle assets.Misschien dat dit precies de bedoeling is van de ecb en ze juist rekening houden met dit enorme verdampende effect voor de normale mens omdat de lonen totaal niet volgen met de mate van koopkrachtverlies...Dus nog meer betalen voor minder en ook nog eens van mindere kwaliteit, zolang de mensen maar niet in opstand komen is het beleid correct, zo moet de ecb haast denken want anders moet je denken dat ze dom zijn en dat zijn ze zeker niet.Opkopen stoppen en rente minimaal terug naar 0.Alles waar dat een remmend effect op heeft zal iets zijn wat toch zwaar geremd moet worden en daartoe behoort ook het effect vn negatieve rente op de beslissingen die mensen dan wel nemen met hun zuurverdiende geld tov tegen 0 op de bank laten staan...Leverage en speculatie zal minder worden.Vele bubbles zullen een beetje leeg lopen maar dan ook alleen de echte lucht want als iets daadwerkelijk fundament heeft dan kan dat fundament ook wel tegen een paar procent positieve rente laat staan dus 0%.En eigenkijk zou je zowiezo wel weer door moeten naar minimaal 1 a 2% rente, alles wat zo een rente pijl niet aan kan heeft ook geen bestaansrecht.En dan kun je ook nog altijd weer iets omlaag.... nu kun je vast volgens de ecb van -0.5% nog naar -1% en -5% wat volgens hen ook goed is voor de massa ..... vooral hun spaargeld en pensioengeld natuurlijk....Klopt niks van maar dat wisten we al toen de rente naar 0 ging en ze maar bleven zeggen dat ze dit deden voor het volk......De hele marktwerking wordt onderuit gehaald.Je kan niet eens meer zien wat er werkelijk gebeurt want de ECB drukt alles uit zijn verband.Zelfs de interbancaire rente wil eigenlijk omhoog en zo zag je ook in australie dat dan het kunstmatige plafond van maarliefst 0.1% los gelaten moest worden en de rente schoot meteen omhoog, pure marktwerking zonder manipulatie.Wat hier met de ecb gebeurt is helemaal erg met zelfs negatieve rentes, wie daar van profiteerd en wie daar onder te lijden heeft weet iedereen, zelfs de ecb, alleen ze zeggen wat anders en tegenwoordig bijna elke dag om maar met praten de gaten te dichten en de tijd te overbruggen in de hoop dat zij gelijk krijgen.Maar de verwachting was vorig jaar en begin dit jaar nog dat eins dit jaar het minder zou worden en inmiddels kijken ze naar hopelijk eind 2022 begin 2023.... mits als als en dan....Het wordt steeds lachwekkender maar het is om te huilen.