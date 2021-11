Degiro schrapt transactiekosten voor veel aandelen

Per wanneer gaat dit in? Want het gat tussen mijn huidig verlies (12K)op hun account na ca 6 maanden gebruik en breakeven zijn de transactiekosten van ruim 18K.. Als die meer draagbaar waren dan zat ik enigszins in de plus. Som is het zwoegen voor je als trader en zij worden slapend rijk.. Daarom heb ik mijn strategie wat gewijzigd en doe veel minder transacties