Lucas Bols straalt op lichtgroen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,1 procent tot 828,73 punten.

"De Europese beurzen zijn terughoudend van start gegaan, na vlakke koersontwikkelingen in Azië vanochtend", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Wel reageerde de Nikkei-index goed op berichten dat Japan met nieuwe steunmaatregelen komt, maar dit kon niet voorkomen dat ook de Nikkei in het rood sloot. Volgens analisten van SEB zijn er nog steeds veel zorgen over de Chinese economie en de koersdalingen bij technologie-aandelen. Later vandaag opent Alibaba de boeken.

Hewson stelt dat de stemming op de beurzen momenteel wisselvallig is. "Hoewel beleggers enigszins blij zijn dat bedrijven een deel van de hogere kosten kunnen doorberekenen, is er wel de vraag hoe lang zij dit nog kunnen blijven doen", zo stelde Hewson.

"Winstgroei biedt nu nog rugwind, maar de opwaartse revisies van de winsttaxaties is al aan het afnemen", zo stellen economen van Van Lanschot Kempen. "In het verleden stegen aandelen meestal ook wel als de winstherzieningen negatief werden, maar als dat nu gebeurt met relatief hoge waarderingen en minder ruim monetair beleid, neemt het risico op een correctie toe. Hogere volatiliteit van aandelenmarkten ligt in het verschiet", aldus de economen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1332. De olieprijzen daalden met 0,6 procent.

Beleggers hebben vandaag oog voor onder meer de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen, de Philadelphia Fed index en de index van leidende indicatoren in de VS.

In Nederland maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend bekend dat de werkloosheid in oktober is gedaald naar het peil van voor de coronacrisis. De werkloosheid daalde naar 2,9 procent van de beroepsbevolking, gelijk aan het peil van februari 2019. In september bedroeg het werkloosheidspercentage nog 3,1 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Philips aan kop met 3,1 procent. Royal Dutch Shell leverde 1,4 procent in. Just Eat Takeaway.com verloor 1,3 procent. De maaltijdbezorger heeft geen plannen om Grubhub weer van de hand te doen, maar is wel actief op zoek naar een strategische partner voor de Amerikaanse activiteiten, zo zou CEO Jitse Groen volgens persbureau Reuters hebben gezegd tijdens een virtuele bijeenkomst van Morgan Stanley.

In de AMX won Galapagos 3,6 procent, na een daling van ongeveer 4 procent op woensdag zonder direct aanwijsbare reden. Inpost daalde daarnaast 6,4 procent, nadat het aandeel woensdag na cijfers al meer dan 13 procent prijs gaf.

Onder de kleinere aandelen konden de cijfers van de Amsterdamse destillateur Lucas Bols op goedkeuring van beleggers rekenen. Het aandeel klom 13,0 procent. Kempen sprak van een "erg sterk halfjaar".

TomTom verloor juist 0,4 procent na een koerssprong op woensdag zonder aanwijsbare reden.