Aandeel TomTom opeens de hoogte in

Van julie eigen site van Arend Jan Kamp van vanmorgen



En nu wordt het leuk. Op Wall Street is een nieuwe beurshype aan de gang: elektrische auto's. Rivian is helemaal los, vooral van zijn fundamentals. Pure prijsactie. Vermaak u er mee, win some, lose some, maar let op dat u er niet mee blijft zitten als de kudde weer verder trekt. En ook dan gaat er geen belletje.



Hoge omzet op dat lagere slot gisteren, wees er maar weer vroeg bij vandaag



Logisch dat TT daar ook van profiteert en zeker gezien het tijdstip de reactie uit de VS