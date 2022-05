Europese afkeuring Alzheimer-medicijn Biogen dreigt

quote: DeZwarteRidder schreef op 17 november 2021 17:15: Het is schandalig dat dit waardeloze en peperdure middel wel in de USA is goedgekeurd.

Biogen-ceo vertrekt na debacle met alzheimermedicijnVan onze redacteur 16:26Ceo Michel Vounatsos van Biogen stapt op bij het farmabedrijf. De aankondiging volgt op de enorme controverse die het alzheimermiddel van Biogen in de Verenigde Saten heeft veroorzaakt. Vlak na de opening van de Amerikaanse beurs pluste het aandeel Biogen 1,5%.Biogen maakte het vertrek van Vounatsos dinsdag bekend bij de publicatie van de kwartaalcijfers. Vounatsos blijft aan als ceo en voorzitter van de raad van bestuur tot het Amerikaanse bedrijf een opvolger vindt. Hij bekleedde de functie sinds 2017.Ook gaat Biogen de verkoopactiviteiten van alzheimermedicijn Aduhelm terugbrengen om jaarlijks $500 mln te besparen. Reden daarvoor is het besluit van nationale zorgverzekeringsprogramma's in de VS om het middel niet langer te vergoeden. In totaal wil Biogen jaarlijks $1 mrd aan kosten besparen.Uit de cijfers blijkt dat de inkomsten van het farmabedrijf over het eerste kwartaal in 2022 met 26% daalden, naar $303,8 mln. Het afschrijven van een grote som aan Aduhelm-inventaris is daar debet aan. Biogen verwacht nog wel onderzoek en ontwikkeling van Aduhelm te financieren, evenals kosten voor de regulering van het controversiële middel.ControverseAduhelm zou helpen tegen de ziekteverschijnselen en oorzaken van de ziekte van Alzheimer. Maar volgens veel waarnemers werkt het medicijn niet of nauwelijks.Bovendien bestaat in de VS ophef over de goedkeuring die de Amerikaanse toezichthouder FDA voor het middel verleende. De belangrijkste adviescommissie adviseerde tegen goedkeuring, maar de FDA negeerde dat. Het Europees Geneesmiddelenbureau wees Aduhelm wel resoluut af.Bovenop die controverse koos Biogen in eerste instantie ook nog voor een opvallend hoge prijs voor Aduhelm. Het middel ging $56.000 per patiënt per jaar kosten, een veelvoud van het bedrag waar analisten op rekenden. Later halveerde het bedrijf de prijs van Aduhelm.Lees het volledige artikel: fd.nl/bedrijfsleven/1438295/biogen-ce...