Musk blijft aandelen Tesla verkopen

Musk moet als de wiedeweerga overnames gaan doen met de cash die er nu nog is, anders gaat het straks heel hard naar beneden. Hij kan bedrijven als GM of Volkswagen een keer of 10 kopen, doet ie dat niet, dan vloeit het geld snel de toko uit. Ook bij Tesla gaan de kosten een keer de pan uit rijzen, denk aan terugroepacties, uitbreiding service, rechtzaken, beschikbaar houden van onderdelen. Nu is het leuk als pioniers, maar die paar miljoenen winst die Tesla in de huidige vorm maakt, rechtvaardigen de beurskoers nog niet een beetje.