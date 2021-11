Huvepharma start omega 3-algoliebedrijf

Inderdaad, je moet het belang van de omega -3 algenolie niet onderschatten. Ze staan aan het hele begin van de voedselketen in de seafood en vis industrie. Veel vormen van aquaculture, bv de shrimp industrie, hebben nu nog voer nodig waarvoor echt visafval nodig is. Dat is schaars en duur en bedreigt de visstand als daar kleine/jonge visjes voor gebruikt worden. Als dit nieuwe product dat kan vervangen dan is dat een grote stap in de richting van een meer sustainable aquaculture industrie.