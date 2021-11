Ruim 252 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

Deze cijfers bevestigen natuurlijk heel duidelijk, dat het rapport van een aantal vooraanstaande artsen in Zweden, onder 1,4 miljoen mensen gewoon waar is; na 9 maanden vallen alle prikken 90% terug in hun bescherming, alleen moderna blijft iets veiliger, omdat ze een hogere dosis toepassen, jammer dat Markje en hele slechte verliezer Hugo, steeds aggressiever indrammen op de niet geprikten, hun eigen minkanten blijven volledig buiten beeld, vind je het gek, dat je op deze wijze naar een burgeroorlog toestuurt!!

De beurs staat bij mij al 4 weken rood, ik zou aan moeten passen, maar alles staat zo wild heen en weer te slingeren, dat ik eigenlijk niet weet, hoe of wat!!

Shell heeft heel duidelijk Glasgoweritus, van de week weer -2,52%, terwijl ze van de week op bnr, vele kanten, van hun groene streven hebben laten zien en vandaag pagina groot voor groene waterstof gaan, in de grote kranten, ahold doet ook mee met klimaatredding, door hun verpakkings materiaal drastisch te reduceren, ze zijn er voor beloond op de beurs van de week+4,14%!!, shell krijgt alleen maar een trap en lock down, zal ook wel weer niet helpen!!

Ieder die het klimaat echt een warm hart toedraagt, ziet, dat alleen het bedrijfsleven, echte stappen voorwaarts zet, in Glasgow zijn ze nu nog aan het bekvechten, of ze nu per direkt 1€/$ per liter kerosine klimaat belasting gaan heffen, of volgende week 1,25€/$, dan kunnen ze nog zonder te betalen, heel voordelig, super vuil, naar huis!!

Het leek een topweek voor metaal te worden, maar het langzaam doordringende feit van voor hen erg nadelige hoge energie prijzen, bedierf toch de pret; arcelor -1,41%, aperam -2,21%, de prijzen lijken iets terug te vallen, maar Poetin is een ex kgb er,niet zo heel betrouwbaar, denk ik!!

Dalm verdient aan deze situatie goud, Aaike weet van gekkigheid gewoon niet meer wat hij met al die knaken moet doen, nou een tippetje; iets meer richting de aanleveranciers,zouden ze best wel leuk vinden!!

Post nl krijgt altijd slaag, als die Belg weer eens nat gaat, die ging dik 6% onderuit, postje verloor, ondanks meevallende cijfers, toch 4,4%, als het eindejaarsverhaal echt gaat lukken,lockdown, helpt een handje, dan lijkt hij mij zeer koopwaardig, temeer als het div verhaal, van bijna 10% waar wordt!!

Kpn ging aarzelend voorwaarts, ing lichtjes terug, de rente stuitert op het ogenblik overal heen,hij moet omhoog, maar als de verlamming doorzet geeft dat alleen maar nieuwe problemen!!

Mijn oude vlammetje besi, wordt toch door meerderen, als een onterecht achtergebleven chipje gezien +4,06%, gewoon kopen zo'n heerlijk buitje van dat spul!!

Tenslotte toch nog een dikke pretter; renewi, die stijgerde zomaar, bij de kw update +10,73%, high metalic en papier en karton met een gouden randje, zorgen voor kerngezonde cijfers, zijn conculega envipco,ging nog een tikkeltje meer door het dak, het leek intertrust wel!!

Vandaag mijn wintergroente, optimale aandacht geven, het AD pleitte voor voedings supplementen, maar biologisch spul, rechtstreeks van de tuin is vele malen beter, omdat zij naast vitaminen, ook zeer waardevolle mineralen en andere, broodnodige stofjes bevatten, zij vormen, het wijd en breed beste vaccin tegen corona!!, Markje en Hugo Achterstevoren, zijn er stekeblind voor!!

Gelukkig mogen we morgen nog wel voor onze kostbare onsterfelijke ziel gaan zorgen, hem voeden met het heerlijke eeuwig gezondmakende WOORD!!

Maandag moet shelletje, die nieuwe bloedzuigers er uit schoppen, die aktivisten, die elk bedrijf leeg willen plunderen, ze zijn groot en veel, meldt de telegraaf,paai meer degelijke, betrouwbare goede aandeelhouders, door zo spoedig mogelijk terug te keren, naar 47 dc p/kw div, ook aperam, maakte ons onlangs blij met een dooie mus, dat schiet niet op, belofte maakt schuld!!SJALOOM!!!