Beyond Meat duikt dieper in de rode cijfers

Dus? Meer omzet weten te maken ... en dieper in de rode cijfers... maar wel claimen dat het veel beter is voor ons milieu dan vlees eten? En nog durven te claimen dat het door supply-chain en COVID19 zo slecht is?

Terwijl koersverloop al sinds juni 2019 (dus pre-COVID19) aan het dalen is? Is dit niet gewoon een teken dat je fabrieksproduct letterlijk niet in de smaak ligt noch interesse wekt van je afnemers?



Het is verder simpel hè? Wil je daadwerkelijk om idealistische reden geen vlees eten: Eet dan gewoon geen vlees. Koop het gewoon niet - het is simpel.



Ga dan vooral niet dat milieubesparende effect teniet doen door "lijkt op vlees" producten te nuttigen...



Als investeerder moet je al helemaal vraagtekens plaatsen of dit een nuttige investering is: qua rendement en qua 'the right thing to do'.