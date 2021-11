Berenberg verlaagt koersdoel Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het koersdoel voor Fagron verlaagd van 27,00 naar 25,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

Analist Beatrice Allen is van mening dat de markt erg negatief is geworden over het aandeel. Beleggers vragen zich af of de recente daling van het aandeel te maken heeft met tijdelijke effecten van de coronacrisis of met meer structurele bedrijfsspecifieke factoren. Het antwoord daarop is niet makkelijk te geven en dat verklaart volgens de analist deels de druk op het aandeel.

Berenberg denkt dat de zorgen over de oplopende concurrentie in Europa terecht zijn, maar dat de vrees te ver is doorgeschoten. De markt onderschat daarmee de kansen in andere regio's, vooral in de Verenigde Staten, aldus Allen.

Berenberg verlaagde de ramingen voor de winst per aandeel met 12 procent voor de komende drie jaar vanwege een voorzichtigere kijk op Europa en Latijns-Amerika. Desondanks ziet Allen nog genoeg opwaartse potentie in iedere regio waar Fagron actief is.

Het aandeel Fagron sloot maandag 1,1 procent lager op 14,84 euro.