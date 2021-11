Morgan Stanley verhoogt koersdoel Basic-Fit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley is lyrisch over de Nederlandse fitnessketen Basic-Fit en trok het koersdoel op van 44,00 naar 55,00 euro met een herhaling van het Overwogen advies. "De nieuwe groeidoelstellingen van Basic-Fit waren positiever dan zelfs wij hadden verwacht", zei het beurshuis in een reactie op de nieuwe vooruitzichten van Basic-Fit. De doelstelling van 200 tot 300 nieuwe clubs vanaf 2023 is de vijfde verhoging van de groeidoelen sinds de beursintroductie, benadrukte het analistenteam. De doelstelling om 3.000 tot 3.500 nieuwe clubs in 2030 te hebben, betekent ook een verdrievoudiging van de huidige portefeuille in minder dan tien jaar en een sterke stijging ten opzichte van 755 nieuwe clubs in de afgelopen 10 jaar merkte Morgan Stanley op. "Dit illustreert de structurele groeimogelijkheden en de efficiëntie van het 'plug and play' model van Basic-Fit", aldus Morgan Stanley. De analiste wezen ook op de vooruitzichten voor 2022 op het vlak van omzet en EBITDA. Tevens heeft het fitnessbedrijf zich meer resistent gemaakt tegen verdere coronalockdowns. Zo zal het een liquiditeitsbuffer van minimaal 100 miljoen euro aanhouden en zijn er pandemieclausules voor ongeveer 90 procent van de nieuwe huurcontracten overeengekomen. Hierdoor zal Basic-Fit minder snel nieuw kapitaal moeten ophalen als er weer een grootschalige corona-uitbraak komt, verwacht Morgan Stanley. Wel merkte de zakenbank op dat 2022 een overgangsjaar belooft te worden voor de fitnessketen. De analisten rekenen op een omzet van 812 miljoen euro tegenover de 800 tot 850 miljoen euro die Basic Fit zelf verwacht. Morgan Stanley heeft ook een 'bull case', waarbij het verwacht dat Basic-Fit in 2030 3.500 clubs in portefeuille heeft. Voor dat scenario hanteert de zakenbank een koersdoel voor Basic-Fit van 120 euro. Bron: ABM Financial News

