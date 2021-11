Meer dan 249 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

Gisteren deden ze op de beurs net of het coronaspook, in doodsangst op de vlucht slaat, nu er een veelbelovende pil zit aan te komen, ik moet het eerst nog zien, zei de blinde, we hebben ons al zoveel keer rijk gerekend, de 1,5m maatregel, had natuurlijk nog lang niet moeten worden afgeschaft, zolang er meer dan 500 besmettingen per dag zijn, het afschaffen van deze eenvoudige doelmatige regel, is de oorzaak van alle nieuwe problemen, nu ja we moeten opnieuw met schade en schande wijs worden, toch wel teleurstellend, dat die super deskundigen, elke keer de plank, gevoelig mis slaan!!

Ik vrees dat de quoot 501 nog even op zich laat wachten, ik dacht, afgelopen maanden, het duurt niet lang meer of ik ben de 46e miljarder, maar de laatste weken heb ik nogal last van tegenwind op de beurs, shelletje heeft een veel zwaardere schuiver gemaakt, dan ik verwacht had, komende week houd ik ook nog mijn hart vast, er zal wel een alles vernietigende slotverklaring, over fossiel, in Glasgow komen, vervolgens stappen we bijna allemaal in onze kerosine slurpende super vervuilersen gaan we op de meest klimaat vriendelijke wijze naar huis, vind je het gek, dat het klimaat op deze wijze almeer achteruit boert??

Niet alleen shell, moest weer 1% inleveren, ook ing verspeelde voor een groot deel, de opgebouwde winst, bank of engeland, liet het hele rente verhaal kantelen, opeens knalt alles weer vuurrood!!

Metaal smakt ook van het podium, komende week zullen we de invloed van steenduur gas zien, bij Dalm, blijven de prijzen stabiel, wel slinkt de voorraad heel hard, vanwege het energie voordeel, van oud ijzer!!

Kpn is door de beursexperts uit de kliko gehaald, ze zien opeens waarde in dit veel te laag staande fonds!!

Als je de cijfers van Deutse Post, mag geloven, dan is de pakketten hemel, voorlopig nog strakblauw, ik heb maar een beetje voorgesorteerd op post nl, komende maandag, vandaag leek ook de pakketten hemel,in de Telegraaf weinig onweersbuien, te bevatten, dus hoop ik op een plus, zoals de oosterburen[+7%]!!

De vuilboeren blijven ook profiteren, van hoge recykling prijzen, renewi ging weer aardig groen!!

Vandaag de akker opschonen en waar nodig, de omstandigheden, voor de wintergroente optimaal maken, of houden, want meer dan ooit zijn ze nodig in de strijd tegen corona, alleen zij vormen een betrouwbare degelijke basis, tegen corona!!

Morgen komt opnieuw een oude herder op bezoek ,hoewel zijn leeftijd, richting de zeer sterken gaat, toch is zijn boodschap, zelfs in toenemende mate; jong, fris en groen, dat komt natuurlijk ook door dat heerlijke WOORD!!

Mandag hoop ik dat de seinen, ook voor mij weer op groen springen, 2 fondsen, trakteren in ieder geval, komende week, aperam en shelletje, al valt bij laatst genoemde de buit nog wel tegen, ik hoop maar dat we uiteindelijk, niet met een kluitje in het riet gestuurd worden!! SJALOOM!!!