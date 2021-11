Producentenprijzen eurozone stijgen opnieuw harder

Goed gezien ECB, gewoon nu 16% slikken alsof het niet bestaat, of 8.1% ex energie en dan zal het volgend jaar toch wel minder zijn dan nu.... ja dat mag je toch hopen want de koopkracht wordt aardig uitgehold als de salarissen niet meegaan.



En de bedrijven kunnen die 16% niet in 1 keer doorbelasten dus dat zullen ze in delen over een langere tijd doen.

En ondertussen komt dan de druk vanuit de lonen die daar bovenop doorbelast moet worden in de prijzen aan consumenten.



Nog langer wachten ECB.



En die hogere rente zelf zorgt ook voor hogere kosten bij de bedrijven die dat weer gaan doorbelasten....



Dilemma...



Dus de vraag is hoe veel hoger dan de doelstelling van de ecb zal de inflatie wel niet zijn de komende jaren.... of de koopkracht van de massa worst compleet uitgehold....



Ach dan kopen we gewoon voor evenveel euro nog mindere kwaliteit, ook dat gebeurt al jaren.



Van deutsche gründlichkeit naar oost europese kwaliteit naar chinese 'kwaliteit'.



Een beetje gezond verstand en je weet dat te lage rentes voor veel meer fout dan goed zorgt en dat zelfs al onder pakweg 2% en daarna versneld het alleen maar de foute kant uit met de excessen.



Negatieve rente.... wie dat ooit bedacht heeft en toegestaan moeten ze ook de rekening geven die nu overduidelijk al betaald wordt en nog jaren betaald zal moeten blijven worden..



Zorgt alleen maar voor nog meer ongelijkheden.



Maar dat lijkt alleen maar de bedoeling te zijn want anders zou je moeten concluderen dat de toppertjes van de ecb niet weten wat ze doen.



Helaas weten ze precies wat ze doen en voor wie...