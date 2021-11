Update: Fors meer winst voor ING

Uitknijpen maar, de ING-klantjes met hun ING beleggings-rekening en hun sprintertjes.



Nog los van het feit dat qua performance (platform is om de haverklap down) en klant-ondersteuning ING de slechtste dienstverlening biedt aan klanten die men kan indenken. Probeer bv. maar eens een extra fonds ge-list te krijgen bij ING, lukt je niet. Dat is "te duur" aldus klantenservice Beleggingsdesk (als je ze al te pakken krijgt na een uur in de wacht te hebben gestaan...) Ja, maar wel miljarden winsten boeken over de ruggen van beleggers. ING Zelf Beleggen is in alle opzichten ronduit amateuristisch, en dat is treurig voor de grootse bank van NL.



Probleem van dit tijdsgewricht is dat wij allen niet meer de klant zijn van een bank, maar hun product.