'Sterk derde kwartaal Heijmans'

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans heeft een sterk derde kwartaal achter de rug. Dit concludeerde analist Luuk van Beek van Degroof Petercam woensdag. "Heijmans blijft goed presteren en verraste opnieuw", aldus Van Beek. "De aangescherpte aanbestedingsprocedures en risicomanagement betalen zich duidelijk uit", vindt hij. Ook slaagt de bouwer er goed in om de hogere grondstofprijzen door te berekenen en de tekorten in de aanvoer te managen. Zeker nu enkele infraprojecten de eindstreep naderen, verbeteren de resultaten, aldus de analist. En de huizenverkoop steeg met 9 procent, vulde Van Beek aan. Wel stipt hij aan dat langere procedures en meer bezwaren tegen het afgeven van vergunningen druk zetten op de woningbouw. Van Beek wees erop dat Heijmans de outlook voor 2021 verhoogde en dat het orderboek van 2,0 miljard euro stevig oogt. Op basis van de kwartaalupdate gaat Van Beek zijn taxaties en het koersdoel voor Heijmans verhogen. Vooralsnog staat het koersdoel op 13,50 euro met een Houden advies. Het aandeel Heijmans wint woensdag 6,3 procent op 13,12 euro. Bron: ABM Financial News

