Daniel Kretínský vergroot belang in PostNL tot ruim 20%

Met Ondernemingswaarde van 4,8x (lowball Outlook) ebitda21 is PostNL ook wel erg goedkoop geworden…



CFO PostNL verwacht 40 cent dividend in 2021 (>10% op huidige beurskoers).



Dus Kretinsky met 20% in PostNL en 19% in Royal Mail. Bij Royal Mail zit al een nieuwe CEO die focus heeft op expansie met pakkettentak GLS. Tsja dan kun je de volgende stap wel inschatten denk ik.



UPS is de outsider wat mij betreft.