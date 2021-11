'Pilot Tesla geen goed nieuws voor Fastned'

@Bonus aanbieding: Eens met je reactie. Omzet vs kosten is helemaal scheef.

Ze kunnen zich beter verkopen aan Shell nu het nog kan.



Verder begrijp ik niet waarom dit nietszeggende stuk tekst is opgenomen:

"Daaraan voegt analist Juri Zanieri van zakenbank Kempen toe dat al 30 procent van de klanten van Fastned een Tesla heeft. "Elektrische voertuigen laden waar en wanneer het nodig is", aldus de analist. Dat geldt ook voor koffietentjes; er zijn er veel, maar de meest lucratieve koffietentjes zitten op plekken waar veel mensen komen, zoals op treinstations."

Waarom zou een koffietentje lucratiever zijn op treinstations dan op andere plekken waar je wel aan de laadpaal kan? Tesla heeft m.n. een deal met het Van Der Valk concern, wat een win-win is voor beide.