Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel Shell

Eens met de conclusie, niet met de analyse van KC.



Shell dekt zijn gasproductie af, waardoor het energieconcern niet profiteert van de scherpe stijging van de LNG prijzen.



Met andere woorden als er een prijsdaling is ondervinden ze daar ook geen impact van op het resultaat?!

Immers als je afdekt en geen voordeel hebt van een prijsstijging ondervindt je ook geen nadeel bij een prijsdaling.



Heeft de betreffende analist zelf wel eens termijntransactie afgesloten? Bij een afdekking blijft de spotprijs de belangrijkste component van de forward transactie. Dus als je allemaal afdekkingen doet (termijn transacties) in een fase dat de spotprijs hoog is zijn ook je (toekomstige) termijntransacties hoog en vice versa in een marktsituatie waar de marktprijs laag is.