Hertz-deal met Tesla nog niet getekend

Tja, het begint een self fulfilling prophecy te worden. Met de enorme hoeveelheid geld die men bereid is dit bedrijf in te smijten, kan Musk hele interessante overnames doen. Denk aan het opkopen van autofabrikanten, batterijleveranciers, softwarebedrijven, chip fabrikanten. Het feestje zou wel eens heel anders kunnen lopen dan een "pump and dump". Ik investeer overigens zelf (helaas) niet in Tesla.