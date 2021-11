Update4: Fed houdt vast aan taperplannen

Het opkoopprogramma wordt in zowel november als december met 15 miljard dollar verminderd.

Met dat tempo zou het programma eind juni volgend jaar tot z'n eind komen.

Het is nog niet zeker of dit tempo ook volgend jaar wordt aangehouden,

de koepel zal vanaf januari per maand bekijken of het bedrag veranderd moet worden. Dat zal afhangen van de economische verwachtingen.



Meerdere centrale banken - zoals die van Australië en Canada - spelen momenteel met het idee om de rente te verhogen (een verkramping van het monetaire beleid, red.), om zo de stijgende inflatie af te remmen. De Fed vindt dat echter nog niet nodig en noemt de hogere inflatie vooralsnog "kortstondig".