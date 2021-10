Rentebesluit in focus

De kogel is nog niet door de kerk, maar de algemene verwachting is dat het infrastructuurpakket van Jo Biden, al dan niet in gestripte vorm, binnenkort geaccordeerd gaat worden. De markten hebben dit voor een deel al ingeprijsd, indices zijn hier fors op vooruit gelopen. Het geeft echter wel een boost voor de economie met dalende werkeloosheid en nieuw gecreëerde banen in het vooruitzicht.Alleen maar goed nieuws? Het gevolg van aantrekkende economische groei is dat inflatie in ieder geval niet minder wordt. Daarnaast verdwijnt ook de noodzaak om de economie verder te ondersteunen. Mogelijk wordt om die reden binnenkort gestart met taperen. Op zich niet direct nadelig, maar het markeert dat een periode van verstrekken van ‘gratis geld’ aan de financiële markten momentum verliest. Bij positieve moneylow (instroom) aantrekkende indices, dan geldt dat vanzelfsprekend ook andersom.De dollar zou op termijn naar verwachting aan kracht kunnen winnen: immers rentes dalen niet verder (stijgen eerder) en investeren (lees beleggen) in Amerika wordt weer interessanter. Op zichzelf overwegend positief nieuws, maar markten zijn zeer gevoelig voor extreem lage rentes en de onophoudelijke stroom van gratis geld. De overgewaardeerde technologie sector en huizenprijzen noteren thans buiten proportioneel, zeker als je bovengenoemde items hierin betrekt. Het is de vraag of de verschillende (internationale) beursindices zich aanpassen (corrigeren) aan de nieuwe situatie, of onverhoopt nieuwe highs neerzetten in de laatste twee maanden. Ook sluimert, nu nog op de achtergrond, maar dat kan snel veranderen, het omvallen van het Chinese Evergrande en /of sectorgenoten.(Ocean wide).De Nasdaq zou op korte termijn mogelijk de eerste index kunnen zijn die lagere standen laat zien. De rest volgt vanzelf.De tijd om zorgeloos achterover te leunen met een sigaar in de hand en nippend aan een borrel kan snel- en ruw worden verstoord.Vanaf morgen is de N weer in de maand (de N van neerwaarts). Winsten realiseren is een optie. Kopen op de beurs kun je elke dag, met winst verkopen is een ander verhaal.(: www.businessinsider.nl/naast-vastgoed... Chart Nasdaq.