246 miljoen Coronabesmettingen wereldwijd

In ons land krijgen, zo ongeveer alle niet geprikten de schuld van alle huidige corona ellende, de waarheid is, dat landen, met verreweg de hoogste vaccinatiegraad, zoals engeland en israel, nu te maken hebben met de meeste nieuwe besmettingen, zou het nu echt eens niet tijd worden, om de algehele volksgezondheid naar een hoger plan te tillen, wie zelf zorgt voor een ijzersterk immuunsysteem, door gezond eten en leven, heeft weinig te duchten van corona, ik spreek uit ondervinding!!

Mijn beurs had van de week ernstige klimateritus, mijn topper shelletje kwam met een schitterende set cijfers; winst meer dan 4x hoger dan vorig jaar, toch werd de beloning -4,09%, dat had diverse oorzaken, de analistjes vergaten het niemandalletje Ida in hun prognoses en ook de vaste gascontracten van shell telden niet mee, daardoor zaten ze stevig te hoog met hun verwachtingen, nu dan weet je het, dan vallen zelfs topcijfers tegen bij de goegemeente, ook is het tegenwoordig vaste prik dat shell een geweldige klimaatschop krijgt, rondom de cijfers, de komst van de maandag beginnende klimaattop in Glasgow, doet daar nog een schepje bovenop, pensioenfondsen, banken en verzekeraars, roepen om het hardst, dat ze uit fossiel gaan!!

Glasgow wordt net als Parijs, jaren geleden, de dames en heren, toppolitici komen aangevlogen met shell kerosine, shell maakt die voor de straalmotoren wel zo schoon, dat ze niet halverwege de vlucht in de oceaan plonsen, door haperende motoren, voor het klimaat is kerosine vooralsnog een ramp, gruwelijke organische en thermishe vervuiling in de stratosfeer, shell werkt heel hard om deze troep, klimaatvriendelijker te maken, als de toppertjes hun vurige pleidooien voor een beter klimaat gehouden hebben, dan mag je het hen niet kwalijk nemen, dat ze opnieuw in het shell stokende kerosinemonster stappen en voldaan at home gaan, daar krijgen ze waarschijnlijk nog een vette klimaatbonus, voor hun toch wel indrukwekkende betogen; moraal van het verhaal; doe wel naar mijn woorden, maar niet naar mijn werken, ik geloof in klimaatmensen, die tenminste met de trein komen en nog meer in hen die komen fietsen of lopen, of net als de Noormannen, komen roeien en zeilen!!

Sheldumpers; lees vandaag eens het artikel, in het AD van een man die bij shell werkt, het bedrijf door en door kent, wat hij schrijft in de klimaat bijlage van het AD, het zal voor velen een openbaring zijn, shelletje moet zijn beleid veel beter verkopen, dat zie je ook rond de cjfers, als ze alvast een leuke dividendkluif hadden voorgehouden, dan houden ze meer klanten aan boord,die ze nu node zien gaan, een gemiste kans shelletje, een oude metselaarsbaas zou zeggen; je ziet het haas niet liggen!!, klein lichtpuntje is de al maar sterker wordende dollar, als dat zo verder gaat,dan krijg je een leuk valuta voordeel met je dividend!!

Aperam en besi en een klein beetje ing konden, niet voorkomen dat ik er 1,5% bij inschoot van de week,ook mede door het voor zijn mooie cijfers afgestrafte kpn, terwijl ook de vuilboeren last hadden van de steendure diesel, ook postnl kijkt tegen een veel hogere brandstof uitgave aan!!

Vandaag nog iets van het verlies zien te compenseren, door zeer klimaat vriendelijk, oude metalen geschikt maken voor hergebruik!!

Morgen komt een oude politieman het WOORD bedienen, ik denk dat het een goeie, sociale diender is geweest, zijn prediking is heerlijk mild, warm en gunnend, altijd spreekt hij een heerlijk goed woord, van zijn hoogste BAAS, de HEILAND der wereld!!

Maandag hoop ik dat we de dingen eens wat meer op hun werkelijke waarde schatten,als er onverhoopt een strenge winter komt, dan zal de samenleving een harde les moeten leren; we kunnen nog niet zonder fossiel!! SJALOOM!!!