Inflatie eurozone loopt flink op naar 4,1%

De tekorten worden alleen maar erger. Zolang iedereen in m'n omgeving zegt, 'ik wil best wat meer betalen als ik de spullen maar krijg' en 'ik wil best wat meer betalen, want de ondernemer is al zo hard getroffen afgelopen 1,5 jaar' blijft de vraag maar toenemen en de tekorten dus ook. Dit betekent een nog hogere prijs. Ik denk dat geheel 2022 de prijzen stapsgewijs verder verhoogd worden. Totdat we het écht te duur vinden en de hand op de knip houden....