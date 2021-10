Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Shell iets

Ook hier zien we weer zo'n typisch geval van kortzichtige analistjes; intergrated gas viel tegen, dat zou niet gebeurd zijn, als ze de waarschuwing, van shell, een paar weken geleden in hun oren hadden geknoopt; shell zou nog maar gedeeltelijk van de hogere gasprijzen profiteren, vanwege contracten, met verplichting om tegen veel lagere prijzen te leveren!!

Dit is ook de reden, dat de analistjes massaal de shell winst veel te hoog inschatten, al is die echte winst ook forbinabel!!

Bennetje laakte ook de verlammende houding van het abp, juist nu shell goede betrouwbare financiers nodig heeft om de steendure energie transitie op poten te zetten, lopen die lafbekken weg, net als Josje, lekker de populaire bink uithangen, bennetje; ik ga er nog wat shelletjes bij kopen, maar ik ben wel bang, dat die aankopen van een arme zwerver niet zoveel gewicht in de schaal leggen, dan die kapitalen van het Achterlijke Boeven Platvorm, nu ja, alle beetjes helpen en als veel beleggers mijn voorbeeld volgen, dan maken vele kleintjes 1 grote, het klimaat verdiend het en shell met zijn mooie plannen zeker!!