Europese beurzen sluiten verdeeld

Indices brokkelen langzaam af en sommige individuele stocks hebben vandaag zware averij opgelopen. De AEX bleef nog redelijk op peil door 'sturing' van de zwaar wegende chippers, maar na vrijdag (laatste handelsdag van oktober, windowdressing) is er geen belang voor het 'hooghouden' van de AEX en andere verschillende internationale indexen.



Velen waren voorbereid op een correctie in oktober. Stocks werden gehedged en shortposities werden opgetuigd. De verwachte oktobercorrectie bleef echter uit, dus de shortdelta's konden in de prullenbak. Er werden nieuwe highs neergezet, en volgens 'de deskundigen' kan het nu alleen nog maar omhoog.



Volgende week de speech van Jerome Powell.(FED, centrale bank USA). Waarschijnlijk veel woorden, maar weinig concrete feiten en/of verwachtingen(lees bedreigingen, inflatie, asset, huizen bubbles enz.), dus daar valt weinig voor te vrezen. Maar ferme positieve uitspraken zijn ook niet te verwachten, immers zou de markt hieruit op kunnen maken dat taperen wordt uitgesteld met als gevolg dat de beurzen weer fors gaan stijgen. (oververhitting). Ik verwacht een non event, vlees nog vis, en nu maar afwachten of de markten verder stijgen of de geweldige winsten van 2021 worden veiliggesteld en er alsnog een correctie volgt,.....