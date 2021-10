Video: niet Shell maar politiek aan zet in energietransitie

Het besluit van ABP tast ieders vrijheid aan met hun vorm van het bedrijven van milieu inquisitie.

Maar de inquisiteur spelen is erg populair tegenwoordig zowel in geloofszaken als in mediazaken.

Woke is hetzelfde laken en pak het denken wordt opgesloten in een format ten koste van het individuele denken. Het zelfstandig denken gaat zo op de brandstapel, een nogal gruwelijke toekomst als dit zo doorgaat.