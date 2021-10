Winstsprong Shell valt tegen

Een opsplitsing van RDS is een realistisch scenario. De veel lagere waardering van RDS tov haar peers trekt activistische aandeelhouders aan. De oorzaak is onvoldoende aandacht voor de aandeelhouders.



Bijvoorbeeld heeft RDS aangegeven dat 20-30% van de rolling CFFO over de laatste 4 kwartalen terug vloeit naar aandeelhouders. Deze is significant gestegen, maar vertaalt zich niet in opvolging vanuit RDS in hoger dividend of extra terugkoop van aandelen.

Sterker, RDS lijkt de neiging te hebben om aandelen terug te kopen als de koers hoog staat en om schulden te reduceren als de koers laag staat. De ultieme vorm van kapitaal vernietiging. Zo zijn ze in het verleden ook te lang door gegaan met het scripdividend, aandelen die later tegen een veel hogere koers teruggekocht moesten worden. RDS is verleerd om scherp aan de wind te zeilen.



Misschien is een opsplitsing zo slecht nog niet.