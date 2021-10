Winst Flow Traders keldert in slap kwartaal

Een hele dure verzekering, die alleen maar werkt tegen hele heftige koersuitslagen zoals een echte crash, zoals okt 1987 en mrt 2020. In normale tijden verdient Flow weinig geld, is het dividend laag, en we zien al een aantal jaren sturctureel de marges teruglopen. Het hedge verhaal is dan ook onzin. Wie een hedge zoekt heeft in een putoptie een betrouwbaarder en veel goedkopere hedge dan het wispelturige Flow