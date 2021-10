Credit Suisse verlaagt koersdoel Philips Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft maandag het koersdoel voor Philips verlaagd van 49,99 naar 42,00 euro met een onveranderd Neutraal advies. Hoewel de juridische risico’s door de problemen met de ademhalingsapparatuur van Philips inmiddels wel ingeprijsd lijken, zal het de nodige tijd kosten om het vertrouwen weer terug te winnen, schreven de analisten van de Zwitserse bank. Philips trof al een voorziening van 500 miljoen euro voor de kwestie. Credit Suisse rekent uiteindelijk op 1,9 miljard euro. "Onze beste inschatting op dit moment." Credit Suisse verlaagde ook de taxaties voor de winst per aandeel tussen 2021 en 2023 met gemiddeld 2,3 procent. "Vanwege de aanhoudende uitdagingen bij Connected Care zullen de marges in het vierde kwartaal sterk afhankelijk zijn van Personal Health en Diagnosis and Treatment op een moment dat de aanvoerketen voor extra onzekerheid zorgt", schreven de analisten. En in 2022 zal de beoogde margegroei volgens Credit Suisse vooral afhangen van de prestaties in de tweede jaarhelft, omdat in de eerste zes maanden nog weinig verbetering te verwachten valt.



Het aandeel Philips noteerde maandag 0,6 procent hoger op 41,29 euro. Bron: ABM Financial News

