ArcelorMittal hoger op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,4 procent op 815,82 punten.

"De AEX dendert door", aldus analisten van IG. "De mondiale beurzen blijven veerkrachtig en kalm in een periode die wordt gekenmerkt door veel productieproblemen, een aantrekkende inflatie en nieuwe bewijzen dat de steunmaatregelen afgebouwd zullen worden", zo stelden analisten van SEB.

"De zorgen van beleggers over het in betalingsproblemen verkerende Chinese vastgoedconcern Evergrande zijn wat naar de achtergrond verschoven", zo merkte investment manager Simon Wiersma van ING. "Dat komt doordat vorige week een rentebetaling op uitstaande leningen op het allerlaatste moment is voldaan. Ook werd de ongerustheid over de stijgende inflatie en rentes min of meer gecompenseerd door beter dan verwachte kwartaalcijfers van bedrijven", aldus Wiersma. Ook analisten van SEB zagen dit.

Van de 117 bedrijven uit de Amerikaanse S&P 500 index die tot nu toe met kwartaalcijfers zijn gekomen, heeft ruim 81 procent de winstverwachting van analisten weten te overtreffen, zo merkte ING op.

Deze week gaat het kwartaalcijferseizoen verder met onder andere de resultaten van de vijf grootste Amerikaanse techbedrijven. "Dan zal blijken of die nog steeds goed genoeg zijn om tegenwicht te kunnen blijven bieden aan de aanstaande ‘tapering’ door de Amerikaanse centrale bank", aldus Wiersma.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1648. De olieprijzen stegen met 1,0 procent verder.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Ifo-index voor het ondernemersklimaat in Duitsland in oktober is gedaald, en ook iets harder dan verwacht. De samengestelde index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel daalde naar 97,7 in oktober. Er was door economen vooraf gerekend op een indexstand van 98,0. In september noteerde de index op 98,8.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won staalconcern ArcelorMittal 2,3 procent. ASMI en Adyen stegen tot 1,8 procent. Prosus sloot de rij met een verlies van 1,3 procent. Just Eat Takeaway.com won 0,9 procent. De maaltijdbezorger kreeg een brief van aandeelhouder Cat Rock, die aanstuurt op een verkoop of afsplitsing van Grubhub.

In de Midkap was roestvast staalconcern Aperam de grootste stijger met 1,4 procent. AMG won 0,8 procent. TKH was met 2,0 procent de grootste daler.

Onder de kleinere aandelen bleven echte uitschieters achterwege. Lucas Bols won 1,4 procent, maar TomTom daalde 2,8 procent.

Het lokaal genoteerde Geojunxion schreef 6,4 procent bij en Envipco 4,5 procent.