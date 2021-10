Aandeelhouder Cat Rock dringt bij Just Eat aan op verkoop Grubhub

Ik ben het wel met Cat Rock eens.

Jitse en team doen het in EU slechter dan bv Deliveroo en de vraag is of er niet veel te veel betaald is voor Grub Hub.

Een andere directiekijk is echt nodig.



Wel snap ik heel goed dat Jitse Grub Hub niet voor 31-12 verkoopt. Dat is de ultieme prijsverlager zo’n eis van Cat Rock.

Maar op termijn is Grub Hub nutteloos.