Valuta: euro blijft in glijvlucht

Alles volgens plan en verwachting. Euro's, dollars, Britse ponden en yennen, ze gaan allemaal vervangen worden door Central Bank Digital Currency. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. China loopt voorop, maar ook Europa en de VS zijn druk bezig. Eigenlijk is het financiële systeem failliet gegaan in 2008, maar ze hebben het nog net op de been kunnen houden middels massieve injecties van liquiditeiten. Ik krijg de indruk dat ze een tijdlang niet goed wisten waardoor het te vervangen: een SDR met gouddekking misschien. Maar nu weten ze het en het wordt een CBDC. Dat zal betekenen dat de commerciële banken eigenlijk niet meer nodig zijn omdat iedereen een rekening krijgt bij de CB waar alle uitgaven geregistreerd en gemonitord zullen worden. Ook om burgers van quota te voorzien zodat ze niet te veel brandstof, vlees, alcohol, tabak, vliegtickets of onwelgevallige literatuur kopen. Voor de transitie van het huidige monetaire systeem naar het nieuwe is, zoals altijd, een crisis nodig. De huidige monetaire orde moet kapot zodat iedereen graag wil overstappen naar de nieuwe variant. Het lastige is de overgang enigermate goed te timen. Maar het komt eraan. Ik heb daar geen twijfel over.