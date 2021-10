Beyond Meat geeft omzetwaarschuwing

Beyond Meat is zwaar overgewaardeerd. Product is duur en kent veel waste in de supermarkten. Daarbij komt de concurrentie hard opzetten met steeds betere kwalitiet. Bedrijven in o.a. QSR vinden het nu mooi om Beyond Meat op de kaart te zette , maar in de toekomst zal merk veel minder relevant zijn, net als vlees, zie je daar merken in fastfood?