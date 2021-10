Wall Street verdeeld na stroom kwartaalcijfers

Sommige 'deskundigen' noemen steevast AEX 850 zeker tot de mogelijkheden, en "Dat de Nederlandse beurs nog altijd een patroon van hogere toppen en bodems laat zien",....Er wordt zelfs al geopperd dat "De eindejaarsrally vroeg gestart is dit jaar". Na deze beweringen wordt ik des te voorzichtiger,...zeker om reden dat de maand oktober nog loopt.



In mijn tijd als handelaar op de vloer in de periode van '87 hoorde je vrijwel dezelfde verhalen en verwachtingen. Daarnaast zijn er nog een aantal angstige overeenkomsten met nu: 10 jaars rente steeg ook toen, goud bewoog zich ook nerveus, en all time highs all over the world,...



Ik hoop dat mijn gevoel onjuist is, maar het wordt steeds sterker en verdwijnt niet,....