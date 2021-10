Nederland heropent langlopende lening

Het is zo verleidelijk en verlokkelijk, het gaat oh zo snel(3 minuten) en is toch zo gemakkelijk, het is allemaal aflossingsvrij en op 0% of lager, een Holy Grail.



2031? wie dan leeft en zorgt.



En toch staat ons landje er nog goed op in vergelijking met andere EU Chapters, economen adviseren juist om meer leningen aan te gaan om juist met die andere landen in balans te komen, er zijn immers geen grenzen.



Iedereen loopt door rood licht, ik loop gewoon mee.