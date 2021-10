Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen koersen dinsdag af op een iets hoger opening.

IG voorziet een openingswinst van 10 punten voor de Duitse DAX en een plus van 7 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE 100 opent vermoedelijk 2 punten hoger.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag lager geëindigd, onder druk van zwakke macrodata uit China.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets was het een glansloos begin van de week, waarbij het optimisme van eind vorige week plaats maakte voor zorgen dat de stijgende energieprijzen zich gaan vertalen in een zwakkere economische groei.

Het Chinese bruto binnenlands product steeg in het derde kwartaal op jaarbasis met 4,9 procent. Economen hadden gerekend op een groei van 5,1 procent. In het tweede kwartaal groeide de Chinese economie nog met bijna 8 procent.

"We zitten in een mid-cyclische vertraging", zei marktstrateeg David Chao van Invesco over de Chinese economie. Maar, zo benadrukte de marktkenner, "de Chinese overheid heeft veel instrumenten om de economie een impuls te geven."

De Chinese cijfers voeden volgens analisten van Monex Europe de aanhoudende zorgen over de aanvoerketen.

Op macro-economisch vlak was het maandag rustig in Europa.

Bedrijfsnieuws

Philips stond onder druk na een outlookverlaging, die volgens analisten echter niet heel verrassend was. Het aandeel daalde ruim 3 procent in Amsterdam.

Ook Umicore verlaagde de outlook, waarop het aandeel in Brussel bijna 4 procent verloor.

In Frankfurt ging HelloFresh aan de leiding met een plus van zo'n 2 procent terwijl Porsche de grootste daler was in de DAX, met een verlies van meer dan 3 procent.

In Londen hadden mijnbouwers het lastig. Zo daalde Anglo American en Antofagasta iets minder dan 3 procent.

Europese luxe-aandelen staan maandag onder druk, na berichten dat China een vermogensbelasting wil invoeren. Kering verloor in Parijs ruim 2 procent, net als LVMH. Hermes daalde ruim een procent. Swatch en Burberry gaven ook 1 tot 2 procent prijs.

Euro STOXX 50 4.154,24 (-0,7%)

STOXX Europe 600 467,04 (-0,5%)

DAX 15.474,47 (-0,7%)

CAC 40 6.673,10 (-0,8%)

FTSE 100 7.203,83 (-0,4%)

SMI 11.968,08 (+0,1%)

AEX 796,74 (-0,5%)

BEL 20 4.178,35 (-0,6%)

FTSE MIB 26.268,62 (-0,8%)

IBEX 35 8.936,00 (-0,7%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een lagere opening voor Wall Street.

Maandag eindigden de indexen op Wall Street overwegend hoger. Het was rustig qua kwartaalcijfers, maar dinsdag wordt het drukker. Onder meer Johnson & Johnson, Procter & Gamble en Netflix openen de boeken.

"De eerste indicaties van de derdekwartaalcijfers zijn goed", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.



"Goede bedrijfscijfers zullen aandelenkoersen de komende weken blijven steunen. De verwachtingen liggen namelijk relatief laag, zodat de kans op meevallers groter is dan op tegenvallers", aldus Aben.

Voor de S&P 500 verwachten analisten voor het derde kwartaal een gemiddelde winststijging van ongeveer 28 procent tegenover het derde kwartaal van 2020.

"Dat is weliswaar fors, maar minder sterk dan de cijfers in het tweede kwartaal conform het lagere toerental waarnaar het economische herstel schakelde", aldus de econoom van Van Lanschot Kempen.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de industriële productie in de Verenigde Staten in september met 1,3 procent is afgenomen. Er was op een kleine stijging gerekend.

Het vertrouwen van Amerikaanse huizenbouwers is in oktober uitgekomen op het hoogste niveau sinds de zomer.

De WTI-olieprijs schommelde tussen kleine stijgingen en lichte dalingen. Bij een settlement van 82,44 dollar werd een vat West Texas Intermediate maandag uiteindelijk 0,2 procent duurder.

Analist Phil Flynn van Price Futures Group verwacht de komende tijd meer volatiliteit in de oliemarkten.

Een vat Brent olie werd maandag bijna een procent goedkoper rond 84 dollar en zakte daarmee terug nadat voor het weekend nog een niveau van 85 dollar werd bereikt. Ook het termijncontract voor aardgas daalde.

Bedrijfsnieuws

Apple heeft maandag een nieuwe MacBook Pro onthuld tijdens het Unleashed event. De nieuwe MacBook, met een 14 of 16 inch scherm, is uitgerust met twee chips die door Apple zijn ontwikkeld, de M1 Pro en M1 Max. Verder onthulde de techreus tijdens het evenement nieuwe AirPods, een mini versie van de HomePod speaker en een goedkoper Apple Music abonnement. Het aandeel Apple steeg maandag ruim een procent.

Het Chinese ministerie van IT zou volgens Bloomberg overwegen om content en video's van onder meer Tencent en ByteDance te laten opnemen in de zoekresultaten van bijvoorbeeld Baidu. Daarmee zou ook een deel van de omzet van bijvoorbeeld Tencent verdwijnen naar de zoekmachines. Baidu steeg maandag 4,5 procent.

Amazon is van plan om 150.000 tijdelijke medewerkers aan te nemen voor de aanstaande feestdagenperiode. Dit meldde de Amerikaanse webwinkelreus maandag. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar neemt Amazon zo'n 50 procent meer mensen aan. Het aandeel won ruim een procent.

Aandelen Biogen stonden maandag onder druk nadat het biotechbedrijf zondagavond bekendmaakte dat een experimenteel medicijn tegen een zeldzame vorm van ALS in een Fase 3 studie niet het gewenste resultaat heeft behaald. Biogen eindigde zo'n 4 procent lager. Partner Ionis Pharmaceuticals waarmee Biogen de behandeling ontwikkelde, daalde bijna 14 procent.

S&P 500 index 4.486,46 (+0,3%)

Dow Jones index 35.258,61 (-0,1%)

Nasdaq Composite 15.021,81 (+0,8%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag over de brede linie in het groen.

Nikkei 225 29.224,70 (+0,7%)

Shanghai Composite 3.593,23 (+0,7%)

Hang Seng 25.708,52 (+1,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde dinsdagochtend op 1,1647. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag werd de munt verhandeld op 1,1612.

USD/JPY Yen 114,16

EUR/USD Euro 1,1647

EUR/JPY Yen 132,96

MACRO-AGENDA:

00:50 Handelsbalans - September (Jap)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - September (VS)

BEDRIJFSNIEUWS

00:00 Worldline - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 Danone - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 Remy Cointreau - Cijfers derde kwartaal (Fra)

13:00 Halliburton - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Johnson & Johnson - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 ManpowerGroup - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Philip Morris - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Procter & Gamble - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Netflix - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 United Airlines - Cijfers derde kwartaal (VS)